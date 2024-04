Un mois après s’être séparé de Novak Djokovic qu’il entraî­nait depuis 2019, Goran Ivanisevic a récem­ment répondu aux ques­tions du site serbe Sportal.blic concer­nant la période compliqué que traverse actuel­le­ment le numéro 1 mondial.

Et selon le Croate, tout est une ques­tion de motivation.

« L’entraînement est une chose, les matches en sont une autre. Il faut s’en­traîner. Je vois que beau­coup le critiquent pour son manque de moti­va­tion, mais cet homme a battu tous les records, il a gagné tout ce qu’il pouvait gagner et il n’est pas facile de se motiver encore et encore. Si vous ne vous entraînez pas, vous ne pouvez pas vous attendre à de grandes choses. C’est un génie et il s’adapte faci­le­ment aux matches, et si vous lui atta­chez les mains et les pieds, il y a des joueurs qu’il battra, mais contre ces deux‐là, je veux dire Sinner et Alcaraz, c’est un peu plus diffi­cile. Jannik et Carlos ont actuel­le­ment cinq longueurs d’avance sur tout le monde, et je ne parle pas seule­ment de Novak. Mais je le répète pour la énième fois, tout dépend de lui, de sa moti­va­tion, de l’en­droit où il jouera et de la façon dont il se présen­tera sur le terrain. »