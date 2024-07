Les quelques mots de Carlos Alcaraz à la sortie de son entraî­ne­ment avec Rafael Nadal vont faire un bien fou aux fans du Majorquin.

24 heures après avoir annulé son entraî­ne­ment en simple avec Alexander Zverev, l’homme aux 14 Roland‐Garros, bandé au niveau de la cuisse droite, était bien sur le court ce vendredi matin pour préparer son entrée en lice en double aux côté du tout récent lauréat de Wimbledon.

Et ce dernier s’est montré très rassu­rant lorsque nos confrères argen­tins de Clay l’ont ques­tionné sur l’état de forme du double médaillé d’or (en simple aux JO de Pékin en 2008 et en double à Rio en 2016). « Ce gars va très bien. Rafa est à son meilleur, comme toujours », a assuré Carlitos qui, en plus de son match avec Nadal, fera ses débuts en simple face au Libanais Hady Habib (275e) ce samedi.