Qu’il semble loin le temps où Maria Sakkari faisait partie des meilleures joueuses au monde, elle qui a été 3e mondiale en 2022.

Frappée par le doute et plusieurs bles­sures, la joueuse grecque peine à retrouver ses sensa­tions. Pire, elle va quitter le Top 80 suite à son élimi­na­tion dès le deuxième tour de Charleston ce mercredi.

Réagissant à un commen­taire sur Twitter (« Maria Sakkari va main­te­nant sortir du top 80 avec sa défaite contre Qinwen à Charleston… diffi­cile d’ima­giner son retour dans le top 10 pour être honnête »), celle qui n’a plus remporté deux matchs de suite depuis les Jeux Olympiques de Paris en août dernier n’a visi­ble­ment pas apprécié.

Am I the first or the last that’s coming back from an injury and is drop­ping points ?