Retraité des courts depuis 2023 et désormais 7e joueur mondial de pickleball en simple, Jack Sock, co‐animateur du podcast, Nothing Majors, reste un observateur attentif des circuits ATP et WTA.
Et l’Américain a récemment tenu à partager une chose concernant la joueuse kazakhstanaise, Yulia Putintseva. Connue pour son caractère volcanique sur le court, l’actuelle 71e mondiale userait d’une « tactique » peu recommandable pour perturber ses adversaires lors de ses rencontres.
« Au fait, avez‐vous vu son numéro avec les lacets quand elle perd. Elle a toujours des lacets de rechange dans son sac. Dès qu’un moment crucial du match arrive, elle se jette sur la balle et prétend aussitôt avoir arraché un lacet. C’est une tactique qui prend plusieurs minutes, elle change ses lacets et l’autre fille est toujours perturbée. C’est un truc espiègle. »
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 17:43