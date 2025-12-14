AccueilWTAJack Sock balance sur Putintseva : "Vous avez vu son numéro avec...
Jack Sock balance sur Putintseva : « Vous avez vu son numéro avec les lacets quand elle perd ? Dès qu’un moment crucial du match arrive, elle se jette sur la balle et prétend aussitôt avoir arraché un lacet pour prendre du temps »

Retraité des courts depuis 2023 et désor­mais 7e joueur mondial de pick­le­ball en simple, Jack Sock, co‐animateur du podcast, Nothing Majors, reste un obser­va­teur attentif des circuits ATP et WTA. 

Et l’Américain a récem­ment tenu à partager une chose concer­nant la joueuse kaza­khs­ta­naise, Yulia Putintseva. Connue pour son carac­tère volca­nique sur le court, l’ac­tuelle 71e mondiale userait d’une « tactique » peu recom­man­dable pour perturber ses adver­saires lors de ses rencontres. 

« Au fait, avez‐vous vu son numéro avec les lacets quand elle perd. Elle a toujours des lacets de rechange dans son sac. Dès qu’un moment crucial du match arrive, elle se jette sur la balle et prétend aussitôt avoir arraché un lacet. C’est une tactique qui prend plusieurs minutes, elle change ses lacets et l’autre fille est toujours perturbée. C’est un truc espiègle. »

Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 17:43

