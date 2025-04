La Française a donné une inter­view à Tennis.com où elle s’est exprimée sur les raisons de son retour et sur certaines craintes.

« Je voulais être sur le terrain tous les jours. J’ai demandé à mon copain de jouer avec moi, et à un moment, il m’a dit qu’il était temps de trouver des coéqui­piers car il ne pouvait pas jouer tous les jours. La plus grande inter­ro­ga­tion pour moi était de savoir comment mon corps réagi­rait. Au bout de trois semaines, j’ai vu que tout était rentré dans l’ordre, je me sentais bien et je m’en­traî­nais avec le sourire tous les jours. Alors je me suis dit : « Ce serait peut‐être une bonne idée de m’y remettre un peu. » J’avais un peu peur d’être jugée. Je ne savais pas comment les gens réagi­raient, ni comment je me verrais sur le terrain. En réalité, tout le monde est aussi enthou­siaste que moi, alors je suis très heureuse ».