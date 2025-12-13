Suiveur assidue du circuit Todd Woodbridge aime partagé son point de vue sur l’univers de la petite balle jaune. Une de ses dernières sorties risque de faire débat. Alors que le gazon de Wimbledon semblait taillé pour Carlos Alcaraz, l’ancien numéro un mondial en double estime que son grand rival Jannik Sinner pourrait instaurer une ère de domination au tournoi londonien.
« À Wimbledon cette année, je pensais que ce tournoi serait celui de Carlos Alcaraz, mais c’est Jannik Sinner qui l’a remporté. En y repensant, après l’avoir observé là‐bas, je pense qu’il remportera plusieurs fois Wimbledon au cours de sa carrière. Je pense qu’il peut atteindre 5, 6, voire 7 titres si tout se passe bien. C’est quelque chose que nous pourrons suivre à long terme, pas seulement l’année prochaine », a commenté l’Australien dans des propos relayés par Tennis World Italia.
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 18:13