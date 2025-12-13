AccueilATPTodd Woodbridge sur Sinner : "À Wimbledon cette année, je pensais que...
ATP

Todd Woodbridge sur Sinner : « À Wimbledon cette année, je pensais que ce tournoi serait celui de Carlos Alcaraz, mais en y repen­sant Jannik peut remporter 5, 6 voir 7 titres »

Thomas S
Par Thomas S

Suiveur assidue du circuit Todd Woodbridge aime partagé son point de vue sur l’uni­vers de la petite balle jaune. Une de ses dernières sorties risque de faire débat. Alors que le gazon de Wimbledon semblait taillé pour Carlos Alcaraz, l’an­cien numéro un mondial en double estime que son grand rival Jannik Sinner pour­rait instaurer une ère de domi­na­tion au tournoi londonien.

« À Wimbledon cette année, je pensais que ce tournoi serait celui de Carlos Alcaraz, mais c’est Jannik Sinner qui l’a remporté. En y repen­sant, après l’avoir observé là‐bas, je pense qu’il rempor­tera plusieurs fois Wimbledon au cours de sa carrière. Je pense qu’il peut atteindre 5, 6, voire 7 titres si tout se passe bien. C’est quelque chose que nous pour­rons suivre à long terme, pas seule­ment l’année prochaine », a commenté l’Australien dans des propos relayés par Tennis World Italia.

Publié le samedi 13 décembre 2025 à 18:13

