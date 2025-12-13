Les entraî­neurs de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero et Samuel Lopez, ont reçu le prix ATP du coach de l’année 2025.

À cette occa­sion, le premier cité a évoqué le travail effectué cette saison avec son poulain.

« L’objectif est que Carlos travaille à 100 % et tire le meilleur parti de son talent. Nous y parve­nons grâce à un travail acharné et à de la disci­pline, mais aussi en prenant du plaisir et de la joie dans ce que nous faisons. À cet égard, je suis peut‐être un peu plus strict et sérieux. Samuel est le rigolo, il est plus ouvert. Mais il a aussi le côté sérieux dont on a besoin quand il s’agit de travailler. »