Le message poignant de Federer à la nouvelle géné­ra­tion : « Visez haut, visez la lune, lancez‐vous, travaillez dur, amusez‐vous, mais gardez à l’es­prit que ce sera une bataille »

Présent en compa­gnie de Billie Jean King à Stuttgart en marge d’un parte­na­riat entre Mercedes Benz et la WTA, Roger Federer a distillé quelques conseils aux joueurs de tennis en devenir.

« Mon conseil aux profes­sion­nels émer­gents est de donner le meilleur d’eux‐mêmes. Visez haut, visez la lune, lancez‐vous, travaillez dur, amusez‐vous, mais gardez à l’es­prit que ce sera une bataille et que parfois, vous ferez un pas en arrière. Ne vous inquiétez donc pas pour ces moments‐là, vous savez qu’ils arri­ve­ront. Mais assurez‐vous de consti­tuer une bonne équipe, écoutez vos entraî­neurs, écoutez vos parents, et soyez égale­ment très forts menta­le­ment. Vous êtes votre propre entraî­neur, vous ne pouvez pas seule­ment être entraînés, car vous serez seuls sur le terrain et vous devrez prendre des déci­sions par vous‐mêmes. Prenez votre temps, car nous pensons toujours que nous n’avons pas le temps, mais ce n’est pas le cas. Planifiez à long terme, ne pensez pas seule­ment à demain », a déclaré le Maestro suisse dans des propos relayé par Tennis World Italia.

Publié le samedi 13 décembre 2025 à 14:57

