Présent en compagnie de Billie Jean King à Stuttgart en marge d’un partenariat entre Mercedes Benz et la WTA, Roger Federer a distillé quelques conseils aux joueurs de tennis en devenir.
« Mon conseil aux professionnels émergents est de donner le meilleur d’eux‐mêmes. Visez haut, visez la lune, lancez‐vous, travaillez dur, amusez‐vous, mais gardez à l’esprit que ce sera une bataille et que parfois, vous ferez un pas en arrière. Ne vous inquiétez donc pas pour ces moments‐là, vous savez qu’ils arriveront. Mais assurez‐vous de constituer une bonne équipe, écoutez vos entraîneurs, écoutez vos parents, et soyez également très forts mentalement. Vous êtes votre propre entraîneur, vous ne pouvez pas seulement être entraînés, car vous serez seuls sur le terrain et vous devrez prendre des décisions par vous‐mêmes. Prenez votre temps, car nous pensons toujours que nous n’avons pas le temps, mais ce n’est pas le cas. Planifiez à long terme, ne pensez pas seulement à demain », a déclaré le Maestro suisse dans des propos relayé par Tennis World Italia.
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 14:57