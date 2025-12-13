Récemment intronisée en tant que co‐présidente du Mutua Madrid Open avec Feliciano Lopez, Garbine Muguruza est revenue sur cette nouvelle aventure dans un entretien accordé à Marca.
Alors que Venus Williams continue de faire de la résistance à 45 ans et que des bruits de couloir laissent entendre que Serena pourrait faire son retour aux affaires, la néo‐présidente du tournoi madrilène a été interrogé sur la perspective de réunir en double une ultime fois les sœurs Williams à la Caja Magica. La double championne du Grand Chelem est loin d’être opposée à ce qui constituerait un séisme sur la planète tennis.
« Ce serait pas mal que les soeurs Williams fassent leurs adieux à Madrid. Le stade sera plein. Nous voulons que les Williams fassent leurs adieux ici ».
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 17:07