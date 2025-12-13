AccueilWTAGarbine Muguruza fait passer un message : "Ce serait pas mal que...
Garbine Muguruza fait passer un message : « Ce serait pas mal que les sœurs Williams fassent leurs adieux à Madrid. Le stade sera plein »

Jean Muller
Par Jean Muller

Récemment intro­nisée en tant que co‐présidente du Mutua Madrid Open avec Feliciano Lopez, Garbine Muguruza est revenue sur cette nouvelle aven­ture dans un entre­tien accordé à Marca.

Alors que Venus Williams continue de faire de la résis­tance à 45 ans et que des bruits de couloir laissent entendre que Serena pour­rait faire son retour aux affaires, la néo‐présidente du tournoi madri­lène a été inter­rogé sur la pers­pec­tive de réunir en double une ultime fois les sœurs Williams à la Caja Magica. La double cham­pionne du Grand Chelem est loin d’être opposée à ce qui consti­tue­rait un séisme sur la planète tennis.

« Ce serait pas mal que les soeurs Williams fassent leurs adieux à Madrid. Le stade sera plein. Nous voulons que les Williams fassent leurs adieux ici ».

Publié le samedi 13 décembre 2025 à 17:07

