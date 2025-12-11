On savait déjà que Feliciano Lopez n’allait pas continuer sa « mission » à Madrid en tant que directeur mais on ne connaissait pas le nom de son successeur.
Finalement, ce sera Garbine Muguruza, un choix judicieux et historique puisqu’elle est la première femme à prendre la direction d’un Masters 1000.
Welcome, Garbi !@GarbiMuguruza has been named co‐director of the tournament, a position she will now share with @feliciano_lopez, thus establishing a shared leadership model that is unique in the world of tennis.@WTA | @atptour | #MMOPEN pic.twitter.com/C9guZotJMW— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) December 11, 2025
Ex‐numéro un mondial, Garbine a également soulevé le trophée de Roland‐Garros et Wimbledon. Très impliquée sur le tour depuis sa retraite, cette nomination est donc logique et elle confirme que le tournoi de Madrid a toujours la capacité d’innover.
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 12:20