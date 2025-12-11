On savait déjà que Feliciano Lopez n’al­lait pas conti­nuer sa « mission » à Madrid en tant que direc­teur mais on ne connais­sait pas le nom de son successeur.

Finalement, ce sera Garbine Muguruza, un choix judi­cieux et histo­rique puis­qu’elle est la première femme à prendre la direc­tion d’un Masters 1000.

Welcome, Garbi !@GarbiMuguruza has been named co‐director of the tour­na­ment, a posi­tion she will now share with @feliciano_lopez, thus esta­bli­shing a shared leader­ship model that is unique in the world of tennis.@WTA | @atptour | #MMOPEN pic.twitter.com/C9guZotJMW — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) December 11, 2025

Ex‐numéro un mondial, Garbine a égale­ment soulevé le trophée de Roland‐Garros et Wimbledon. Très impli­quée sur le tour depuis sa retraite, cette nomi­na­tion est donc logique et elle confirme que le tournoi de Madrid a toujours la capa­cité d’innover.