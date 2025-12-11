L’ancien joueur ukrai­nien a donné son avis concer­nant Novak qu’il connait bien. Il l’a joué 4 fois mais sans jamais l’inquiéter.

« Djokovic a toutes les chances de remporter un autre Grand Chelem. Je dirais même qu’il a plus de chances que Zverev. Cette année, il a atteint quatre demi‐finales. Je pense qu’il peut gagner n’im­porte où. Ses excel­lentes statis­tiques en Australie lui donnent de nombreuses raisons de réflé­chir à la manière dont il abor­dera ce tournoi et à ce qui se passera ensuite. Cependant, une nouvelle géné­ra­tion a émergé, diffé­rente de celle à laquelle il était habitué. Nous voyons qu’il a retrouvé sa moti­va­tion depuis un an ou deux, qu’il s’adapte aux nouveaux joueurs. Je pense que si sa santé le lui permet, il a une chance de remporter un autre tournoi du Grand Chelem.»