Lors de son interview à Tennis365, l’ancien champion chypriote a analysé les comportements des joueurs au sujet du calendrier, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est plutôt perplexe.
« À notre époque, nous n’avions pas cette association : nous aurions pu nous plaindre autant que nous voulions, mais personne ne nous écoutait. Aujourd’hui, en revanche, elle existe. C’est ce que je ne comprends pas chez les joueurs. Ils ont un syndicat créé par certains joueurs de tennis, des noms comme Novak Djokovic ou Vasek Pospisil, et grâce à eux, la possibilité de négocier avec les tournois. Pourtant, ils ne s’en servent pas ;
ils se contentent de se plaindre dans la presse , dans les interviews, etc. Je trouve ça étrange. Quand un joueur se plaint, je me dis : “D’accord, tu peux changer les choses. C’est entre tes mains. Ce n’est pas entre les mains des tournois ou du circuit, mais entre les tiennes. Pourquoi ne le fais‐tu pas ?” C’est ce que je pense »
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 08:47