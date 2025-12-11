AccueilATPMarcos Baghdatis : "Un syndicat a été créé par Novak Djokovic...
Marcos Baghdatis : « Un syndicat a été créé par Novak Djokovic ou encore Vasek Pospisil, et grâce à lui, il y une vraie possi­bi­lité de négo­cier avec les tour­nois. Pourtant, les joueurs ne s’en servent pas. Ils se contentent de se plaindre dans la presse, dans les inter­views. Je trouve ça étrange »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

Lors de son inter­view à Tennis365, l’an­cien cham­pion chypriote a analysé les compor­te­ments des joueurs au sujet du calen­drier, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est plutôt perplexe.

« À notre époque, nous n’avions pas cette asso­cia­tion : nous aurions pu nous plaindre autant que nous voulions, mais personne ne nous écou­tait. Aujourd’hui, en revanche, elle existe. C’est ce que je ne comprends pas chez les joueurs. Ils ont un syndicat créé par certains joueurs de tennis, des noms comme Novak Djokovic ou Vasek Pospisil, et grâce à eux, la possi­bi­lité de négo­cier avec les tour­nois. Pourtant, ils ne s’en servent pas ; 
ils se contentent de se plaindre dans la presse , dans les inter­views, etc. Je trouve ça étrange. Quand un joueur se plaint, je me dis : “D’accord, tu peux changer les choses. C’est entre tes mains. Ce n’est pas entre les mains des tour­nois ou du circuit, mais entre les tiennes. Pourquoi ne le fais‐tu pas ?” C’est ce que je pense »

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 08:47

Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
