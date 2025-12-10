Si Serena Williams a rapidement démenti un éventuel retour sur le circuit en 2026, l’annonce de sa réintégration au programme antidopage de l’ITIA a suscité de nombreuses réactions.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 1 mondial Andy Roddick a tenté d’imaginer ce que pense sa compatriote.
« J’adore Serena, je la connais depuis longtemps, depuis que nous sommes enfants. Je ne dis pas qu’elle le fait parce qu’elle sait qu’elle va revenir. La raison pour laquelle on se soumet à nouveau aux protocoles antidopage, c’est parce qu’on aime l’idée de revenir, et je ne vois pas d’autre interprétation possible. Et je suis sûr que je vais recevoir un e‑mail furieux de quelqu’un qui me reprochera d’attiser le feu. Et c’est vrai. »
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 17:25