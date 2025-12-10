AccueilWTAAndy Roddick : "C'est la raison pour laquelle Serena Williams se soumet...
Andy Roddick : « C’est la raison pour laquelle Serena Williams se soumet à nouveau aux proto­coles anti­do­page, et je ne vois pas d’autre inter­pré­ta­tion possible »

Si Serena Williams a rapi­de­ment démenti un éven­tuel retour sur le circuit en 2026, l’annonce de sa réin­té­gra­tion au programme anti­do­page de l’ITIA a suscité de nombreuses réactions. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a tenté d’ima­giner ce que pense sa compatriote. 

« J’adore Serena, je la connais depuis long­temps, depuis que nous sommes enfants. Je ne dis pas qu’elle le fait parce qu’elle sait qu’elle va revenir. La raison pour laquelle on se soumet à nouveau aux proto­coles anti­do­page, c’est parce qu’on aime l’idée de revenir, et je ne vois pas d’autre inter­pré­ta­tion possible. Et je suis sûr que je vais rece­voir un e‑mail furieux de quel­qu’un qui me repro­chera d’at­tiser le feu. Et c’est vrai. »

Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 17:25

