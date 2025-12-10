Lors de son passage sur la chaîne YouTube « The Tennis Mentor », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, Jack Draper a révélé un précieux conseil que lui a glissé Andy Murray.
« Un bon conseil lorsque vous jouez contre un gaucher, et je l’ai appris d’Andy Murray, c’est que le plus difficile contre les gauchers, c’est le retour, n’est‐ce pas ? Donc, si vous êtes du côté égalité, vous pouvez vous placer un peu plus vers la ligne centrale, afin de leur donner moins d’angle. Psychologiquement, vous aurez peut‐être l’impression d’avoir laissé l’autre côté du terrain ouvert, mais vous les forcez à frapper un service plat, ce qu’ils ne veulent pas faire. »
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 14:57