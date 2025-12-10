AccueilATPJack Draper sur le conseil que lui a donné Andy Murray :...
Jack Draper sur le conseil que lui a donné Andy Murray : « Quand vous jouez contre des gauchers, cela les force à faire ce qu’ils ne veulent pas faire »

Par Baptiste Mulatier

Lors de son passage sur la chaîne YouTube « The Tennis Mentor », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, Jack Draper a révélé un précieux conseil que lui a glissé Andy Murray. 

« Un bon conseil lorsque vous jouez contre un gaucher, et je l’ai appris d’Andy Murray, c’est que le plus diffi­cile contre les gauchers, c’est le retour, n’est‐ce pas ? Donc, si vous êtes du côté égalité, vous pouvez vous placer un peu plus vers la ligne centrale, afin de leur donner moins d’angle. Psychologiquement, vous aurez peut‐être l’im­pres­sion d’avoir laissé l’autre côté du terrain ouvert, mais vous les forcez à frapper un service plat, ce qu’ils ne veulent pas faire. »

Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 14:57

