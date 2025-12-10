Désigné comme le joueur ayant le plus « percé », Valentin vacherot était forcé­ment content de cette récom­pense comme il l’a expliqué : « Je suis très heureux d’avoir remporté ce prix. C’est une réali­sa­tion incroyable pour moi‐même et pour toute l’équipe, et c’est le produit de tout le travail que nous avons accompli pendant toutes ces années. Tout ce travail a été mis en lumière en octobre à Shanghai et à Paris, et main­te­nant j’ai mon meilleur clas­se­ment. Je suis vrai­ment heureux d’avoir remporté le prix et j’es­père que cela appor­tera beau­coup plus pour les années suivantes »

Dès l’an­nonce de cette récom­pense, certains obser­va­teurs ont été surpris en mettant en avant le fait que le Monégasque était « vieux » (NDLR : il est âgé de 30 ans), un argu­ment qui ne tient pas puisque l’ATP n’a pas fixé de limite d’âge.