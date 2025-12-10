Désigné comme le joueur ayant le plus « percé », Valentin vacherot était forcément content de cette récompense comme il l’a expliqué : « Je suis très heureux d’avoir remporté ce prix. C’est une réalisation incroyable pour moi‐même et pour toute l’équipe, et c’est le produit de tout le travail que nous avons accompli pendant toutes ces années. Tout ce travail a été mis en lumière en octobre à Shanghai et à Paris, et maintenant j’ai mon meilleur classement. Je suis vraiment heureux d’avoir remporté le prix et j’espère que cela apportera beaucoup plus pour les années suivantes »
Dès l’annonce de cette récompense, certains observateurs ont été surpris en mettant en avant le fait que le Monégasque était « vieux » (NDLR : il est âgé de 30 ans), un argument qui ne tient pas puisque l’ATP n’a pas fixé de limite d’âge.
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 18:20