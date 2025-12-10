Interviewé par la Cadena SER, un an après avoir mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal a évoqué l’admiration de certains de ses compatriotes, grands sportifs espagnol, pour lui.
« Pour moi aussi, c’est génial d’être à côté d’eux. Le sport suscite cette excitation, moi aussi je suis enthousiaste quand je regarde un match de football ou que je vois Marc (Márquez) gagner à nouveau, parce que je sais un peu ce qu’il a traversé. Le sport rassemble en ce sens et nous avons eu la chance, en plus de pouvoir vivre en tant que spectateurs cette grande époque du sport espagnol, d’en faire partie. »
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 16:28