Rafael Nadal : « J’ai eu la chance, en plus de pouvoir vivre en tant que spec­ta­teur cette grande époque du sport espa­gnol, d’en faire partie »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

54

Interviewé par la Cadena SER, un an après avoir mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal a évoqué l’ad­mi­ra­tion de certains de ses compa­triotes, grands spor­tifs espa­gnol, pour lui. 

« Pour moi aussi, c’est génial d’être à côté d’eux. Le sport suscite cette exci­ta­tion, moi aussi je suis enthou­siaste quand je regarde un match de foot­ball ou que je vois Marc (Márquez) gagner à nouveau, parce que je sais un peu ce qu’il a traversé. Le sport rassemble en ce sens et nous avons eu la chance, en plus de pouvoir vivre en tant que spec­ta­teurs cette grande époque du sport espa­gnol, d’en faire partie. »

Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 16:28

