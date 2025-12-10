S’il continue l’aventure avec Simone Tartarini, qui l’entraîne depuis ses huit ans, Lorenzo Musetti a décidé d’intégrer un autre coach à son équipe.
Le 9e joueur mondial a officialisé le début d’une collaboration avec l’Espagnol José Perlas, capitaine de son pays lors des titres de la Coupe Davis en 2000 et 2004, mais aussi ancien coach de Carlos Moya, Albert Costa, Guillermo Coria, Nicolas Almagro, Juan Carlos Ferrero, Janko Tipsarevic, Fabio Fognini et plus récemment de Dusan Lajovic.
¡𝐵𝑖𝑒𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜, 𝐽𝑜𝑠é !— ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) December 8, 2025
🇮🇹 Lorenzo Musetti incorpora a su equipo al experimentado entrenador español @jperlas1.
📌 https://t.co/sVgw8FPci3
📸 lore_musetti (IG) pic.twitter.com/zHjM7taoub
Un gros coup de la part de l’Italien qui s’entoure d’un vrai spécialiste de la terre battue !
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 15:55