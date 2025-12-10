S’il continue l’aven­ture avec Simone Tartarini, qui l’en­traîne depuis ses huit ans, Lorenzo Musetti a décidé d’in­té­grer un autre coach à son équipe.

Le 9e joueur mondial a offi­cia­lisé le début d’une colla­bo­ra­tion avec l’Espagnol José Perlas, capi­taine de son pays lors des titres de la Coupe Davis en 2000 et 2004, mais aussi ancien coach de Carlos Moya, Albert Costa, Guillermo Coria, Nicolas Almagro, Juan Carlos Ferrero, Janko Tipsarevic, Fabio Fognini et plus récem­ment de Dusan Lajovic.

Un gros coup de la part de l’Italien qui s’en­toure d’un vrai spécia­liste de la terre battue !