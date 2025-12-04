AccueilATPFabio Fognini, interrogé sur Jannik Sinner : "Moi, je dis les choses...
Fabio Fognini, inter­rogé sur Jannik Sinner : « Moi, je dis les choses en face, je suis direct »

Baptiste Mulatier

Au cours d’un entre­tien réalisé sur la chaîne italienne, Rai, pour l’émission « Belve », Fabio Fognini a évoqué sa diffé­rence de carac­tère avec Jannik Sinner, en répon­dant à la ques­tion suivante : « y a‑t‐il quelque chose que Sinner n’a pas par rapport à Fognini ? »

« La spon­ta­néité. Je suis quel­qu’un de très spon­tané, très vif, joyeux et surtout, comme tu me l’as rappelé tout à l’heure, je dis les choses en face, je suis direct », a déclaré l’ex‐9e mondial, retraité depuis juillet dernier, dans des propos relayés par Fan Page.

Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 09:28

