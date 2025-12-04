Au cours d’un entretien réalisé sur la chaîne italienne, Rai, pour l’émission « Belve », Fabio Fognini a évoqué sa différence de caractère avec Jannik Sinner, en répondant à la question suivante : « y a‑t‐il quelque chose que Sinner n’a pas par rapport à Fognini ? »
« La spontanéité. Je suis quelqu’un de très spontané, très vif, joyeux et surtout, comme tu me l’as rappelé tout à l’heure, je dis les choses en face, je suis direct », a déclaré l’ex‐9e mondial, retraité depuis juillet dernier, dans des propos relayés par Fan Page.
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 09:28