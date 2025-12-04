Très agacée par la visite tardive d’un contrôleur antidopage à son domicile mercredi soir, Marketa Vondrousova, lauréate de Wimbledon 2013 et aujourd’hui 34e mondiale, a exprimé son mécontentement dans une story Instagram.
Marketa Vondrousova on Instagram. pic.twitter.com/qy9YGFodfM— José Morgado (@josemorgado) December 3, 2025
« Chaque jour, nous sommes tenus d’être chez nous pendant une heure précise pour le contrôle antidopage. Je respecte cette règle, chaque jour, sans exception. Ce soir pourtant, un contrôleur est arrivé à 20h15 et m’a dit que l’heure que j’avais déclarée n’avait aucune importance et que je devais être contrôlée immédiatement. Lorsque j’ai fait remarquer que c’était en dehors de ma fenêtre de contrôle et que cela constituait une intrusion grave dans ma vie privée, on m’a répondu : ‘C’est la vie d’une athlète professionnelle.’ Est‐il normal que des agents antidopage soient assis dans notre salon le soir en attendant que nous urinions ? Il ne s’agit pas d’éviter un contrôle, il s’agit de respect. Le respect des règles que nous suivons, et du droit à une vie personnelle après une longue journée d’entraînement et de compétition. Les règles doivent s’appliquer à tout le monde. Même à ceux qui sont chargés de les faire respecter. »
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 08:56