Très agacée par la visite tardive d’un contrô­leur anti­do­page à son domi­cile mercredi soir, Marketa Vondrousova, lauréate de Wimbledon 2013 et aujourd’hui 34e mondiale, a exprimé son mécon­ten­te­ment dans une story Instagram.

Marketa Vondrousova on Instagram. pic.twitter.com/qy9YGFodfM — José Morgado (@josemorgado) December 3, 2025

« Chaque jour, nous sommes tenus d’être chez nous pendant une heure précise pour le contrôle anti­do­page. Je respecte cette règle, chaque jour, sans excep­tion. Ce soir pour­tant, un contrô­leur est arrivé à 20h15 et m’a dit que l’heure que j’avais déclarée n’avait aucune impor­tance et que je devais être contrôlée immé­dia­te­ment. Lorsque j’ai fait remar­quer que c’était en dehors de ma fenêtre de contrôle et que cela consti­tuait une intru­sion grave dans ma vie privée, on m’a répondu : ‘C’est la vie d’une athlète profes­sion­nelle.’ Est‐il normal que des agents anti­do­page soient assis dans notre salon le soir en atten­dant que nous urinions ? Il ne s’agit pas d’éviter un contrôle, il s’agit de respect. Le respect des règles que nous suivons, et du droit à une vie person­nelle après une longue journée d’entraînement et de compé­ti­tion. Les règles doivent s’appliquer à tout le monde. Même à ceux qui sont chargés de les faire respecter. »