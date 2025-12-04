Lors de son interview accordée à la Cadena SER, Rafael Nadal, désormais retraité depuis un an, a été interrogé sur la différence entre l’homme qu’il est sur le court et celui qu’il est en dehors. Une question à laquelle la légende aux 14 Roland‐Garros a répondu avec son habituelle modestie.
Question : « Quel Rafa est le meilleur, celui qui est sur le court ou celui qui est en dehors ? »
Nadal : « Sans aucun doute le Rafa Nadal sur le court… Je n’ai jamais cassé une raquette de ma vie, mais pour être honnête, j’ai eu envie de le faire plusieurs fois. Quand j’étais petit, on ne me laissait pas faire et quand j’ai grandi, je ne me suis pas laissé faire. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’enseigner un cours sur Rafa Nadal à l’université, il ne faut pas magnifier des choses qui ne sont pas si magnifiques que ça. »
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 08:19