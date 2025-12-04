Lors de son inter­view accordée à la Cadena SER, Rafael Nadal, désor­mais retraité depuis un an, a été inter­rogé sur la diffé­rence entre l’homme qu’il est sur le court et celui qu’il est en dehors. Une ques­tion à laquelle la légende aux 14 Roland‐Garros a répondu avec son habi­tuelle modestie.

Question : « Quel Rafa est le meilleur, celui qui est sur le court ou celui qui est en dehors ? »

Nadal : « Sans aucun doute le Rafa Nadal sur le court… Je n’ai jamais cassé une raquette de ma vie, mais pour être honnête, j’ai eu envie de le faire plusieurs fois. Quand j’étais petit, on ne me lais­sait pas faire et quand j’ai grandi, je ne me suis pas laissé faire. Je ne pense pas qu’il soit néces­saire d’en­sei­gner un cours sur Rafa Nadal à l’uni­ver­sité, il ne faut pas magni­fier des choses qui ne sont pas si magni­fiques que ça. »