Roland‐Garros répond direc­te­ment à l’an­nonce de Rafael Nadal : « Rétablis‐toi vite Rafa, nous espé­rons te voir à Paris »

Thomas S
Par Thomas S

-

200

Rafael Nadal n’a laissé personne indif­fé­rent avec son annonce pleine d’hu­mour concer­nant son forfait pour l’Open d’Australie à cause d’une opéra­tion chirur­gi­cale alors qu’il a pris sa retraite depuis plus d’un an.

Une annonce qui a direc­te­ment fait réagir le compte Twitter de Roland‐Garros qui a souhaité un bon réta­blis­se­ment à son cham­pion avec un espoir…

« Rétablis‐toi vite Rafa, nous espé­rons te voir à Paris », a écrit avec tendresse et humour l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Chelem parisien. 

Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 15:35

