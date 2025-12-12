Rafael Nadal n’a laissé personne indifférent avec son annonce pleine d’humour concernant son forfait pour l’Open d’Australie à cause d’une opération chirurgicale alors qu’il a pris sa retraite depuis plus d’un an.
Une annonce qui a directement fait réagir le compte Twitter de Roland‐Garros qui a souhaité un bon rétablissement à son champion avec un espoir…
😂 Get well soon Rafa, hope to see you in Paris ! https://t.co/1MN1eyH3V2— Roland‐Garros (@rolandgarros) December 12, 2025
« Rétablis‐toi vite Rafa, nous espérons te voir à Paris », a écrit avec tendresse et humour l’organisation du Grand Chelem parisien.
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 15:35