Rafael Nadal n’a laissé personne indif­fé­rent avec son annonce pleine d’hu­mour concer­nant son forfait pour l’Open d’Australie à cause d’une opéra­tion chirur­gi­cale alors qu’il a pris sa retraite depuis plus d’un an.

Une annonce qui a direc­te­ment fait réagir le compte Twitter de Roland‐Garros qui a souhaité un bon réta­blis­se­ment à son cham­pion avec un espoir…

😂 Get well soon Rafa, hope to see you in Paris ! https://t.co/1MN1eyH3V2 — Roland‐Garros (@rolandgarros) December 12, 2025

« Rétablis‐toi vite Rafa, nous espé­rons te voir à Paris », a écrit avec tendresse et humour l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Chelem parisien.