Alors qu’il s’apprête à lancer sa propre chaîne Youtube ainsi qu’une série documentaire, Ben Shelton a été interrogé par la presse américaine sur la nouvelle bataille des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka prévue le 28 décembre prochain à Dubaï.
Et pour le 9e joueur mondial, les règles spéciales qui seront mises en place pour cet évènement pourraient vraiment contrarier l’Australien.
« J’étais avec eux deux le week‐end dernier et ça va être difficile pour Nick. Vous savez, le partie du court d’Aryna, je crois, est 9 % plus petite que son côté. Il n’a qu’un seul service, elle en a deux. Et évidemment, c’est la meilleure joueuse du monde actuellement. Elle est très forte en fond de court. Vous enlevez à Nick son arme principale, le service. Je pense donc que ce sera un match intéressant. C’est assurément un match que je regarderai. »
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 16:16