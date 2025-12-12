Alors qu’il s’ap­prête à lancer sa propre chaîne Youtube ainsi qu’une série docu­men­taire, Ben Shelton a été inter­rogé par la presse améri­caine sur la nouvelle bataille des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka prévue le 28 décembre prochain à Dubaï.

Et pour le 9e joueur mondial, les règles spéciales qui seront mises en place pour cet évène­ment pour­raient vrai­ment contra­rier l’Australien.

« J’étais avec eux deux le week‐end dernier et ça va être diffi­cile pour Nick. Vous savez, le partie du court d’Aryna, je crois, est 9 % plus petite que son côté. Il n’a qu’un seul service, elle en a deux. Et évidem­ment, c’est la meilleure joueuse du monde actuel­le­ment. Elle est très forte en fond de court. Vous enlevez à Nick son arme prin­ci­pale, le service. Je pense donc que ce sera un match inté­res­sant. C’est assu­ré­ment un match que je regarderai. »