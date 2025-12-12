AccueilATP - WTABen Shelton, sur le duel tant attendu entre Aryna Sabalenka et Kyrgios...
ATP - WTA

Ben Shelton, sur le duel tant attendu entre Aryna Sabalenka et Kyrgios : « Ça va être diffi­cile pour Nick »

Thomas S
Par Thomas S

-

26

Alors qu’il s’ap­prête à lancer sa propre chaîne Youtube ainsi qu’une série docu­men­taire, Ben Shelton a été inter­rogé par la presse améri­caine sur la nouvelle bataille des sexes entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka prévue le 28 décembre prochain à Dubaï.

Et pour le 9e joueur mondial, les règles spéciales qui seront mises en place pour cet évène­ment pour­raient vrai­ment contra­rier l’Australien. 

« J’étais avec eux deux le week‐end dernier et ça va être diffi­cile pour Nick. Vous savez, le partie du court d’Aryna, je crois, est 9 % plus petite que son côté. Il n’a qu’un seul service, elle en a deux. Et évidem­ment, c’est la meilleure joueuse du monde actuel­le­ment. Elle est très forte en fond de court. Vous enlevez à Nick son arme prin­ci­pale, le service. Je pense donc que ce sera un match inté­res­sant. C’est assu­ré­ment un match que je regarderai. »

Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 16:16

Article précédent
Roland‐Garros répond direc­te­ment à l’an­nonce de Rafael Nadal : « Rétablis‐toi vite Rafa, nous espé­rons te voir à Paris »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.