Interrogé par la BBC avant sa « bataille des sexes » contre Aryna Sabalenka (programmée le 28 décembre prochain à Dubaï), Nick Kyrgios a évoqué sa prise de maturité et son attitude avec ses pairs.
Nick Kyrgios has responded to critics questioning his involvement in the ‘Battle of the Sexes’ match against Aryna Sabalenka 🎾 pic.twitter.com/cvwpLH3ZZS— BBC Sport (@BBCSport) December 10, 2025
« Je sais que je n’ai pas été un modèle, mais j’ai mûri et je suis désormais plus mature. J’ai aidé de nombreuses joueuses de la WTA. Chaque fois qu’elles ont besoin d’un entraînement ou d’un conseil, je suis là pour leur donner un coup de main, car elles savent que j’ai traversé beaucoup d’épreuves. Je sais que je ne suis pas parfait, loin de là, mais je suis très fier d’être la personne que je suis aujourd’hui et vous pouvez voir à quel point Sabalenka est à l’aise avec moi, je suis un type très sympa et j’aiderai n’importe quel joueur de tennis qui a besoin d’aide ».
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 13:12