Kyrgios : « J’ai aidé de nombreuses joueuses du circuit WTA. Je suis là pour leur donner un coup de main car elles savent que j’ai traversé beau­coup d’épreuves »

Par Baptiste Mulatier

Interrogé par la BBC avant sa « bataille des sexes » contre Aryna Sabalenka (programmée le 28 décembre prochain à Dubaï), Nick Kyrgios a évoqué sa prise de matu­rité et son atti­tude avec ses pairs. 

« Je sais que je n’ai pas été un modèle, mais j’ai mûri et je suis désor­mais plus mature. J’ai aidé de nombreuses joueuses de la WTA. Chaque fois qu’elles ont besoin d’un entraî­ne­ment ou d’un conseil, je suis là pour leur donner un coup de main, car elles savent que j’ai traversé beau­coup d’épreuves. Je sais que je ne suis pas parfait, loin de là, mais je suis très fier d’être la personne que je suis aujourd’hui et vous pouvez voir à quel point Sabalenka est à l’aise avec moi, je suis un type très sympa et j’ai­derai n’im­porte quel joueur de tennis qui a besoin d’aide ».

Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 13:12

