Alors que Nick Kyrgios affrontera Aryna Sabalenka, le 28 décembre prochain à Dubaï, dans une nouvelle bataille des sexes, le joueur australien a tenu à faire passer un message sur les réseaux sociaux.
« Au fait, tous les avis négatifs concernant la Bataille des Sexes ne font que lui donner plus d’importance. Au final, Aryna restera dans les annales comme l’une des plus grandes joueuses de l’histoire de ce sport. J’aurai diverti des foules du monde entier. Nous sommes deux personnes, de bons amis, qui voulons offrir du spectacle et faire découvrir le tennis à un public plus large. Oublions tout le reste : n’est-ce pas là le signe que le tennis va dans la bonne direction ? Installez‐vous confortablement et profitez du spectacle. Nous aimons tous les deux le défi et nous nous lançons dans cette aventure sans véritable expérience. Personne ne se soucie de ce que vous avez à dire. »
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 14:14