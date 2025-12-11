Alors que Nick Kyrgios affron­tera Aryna Sabalenka, le 28 décembre prochain à Dubaï, dans une nouvelle bataille des sexes, le joueur austra­lien a tenu à faire passer un message sur les réseaux sociaux.

« Au fait, tous les avis néga­tifs concer­nant la Bataille des Sexes ne font que lui donner plus d’im­por­tance. Au final, Aryna restera dans les annales comme l’une des plus grandes joueuses de l’his­toire de ce sport. J’aurai diverti des foules du monde entier. Nous sommes deux personnes, de bons amis, qui voulons offrir du spec­tacle et faire décou­vrir le tennis à un public plus large. Oublions tout le reste : n’est-ce pas là le signe que le tennis va dans la bonne direc­tion ? Installez‐vous confor­ta­ble­ment et profitez du spec­tacle. Nous aimons tous les deux le défi et nous nous lançons dans cette aven­ture sans véri­table expé­rience. Personne ne se soucie de ce que vous avez à dire. »

