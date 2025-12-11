AccueilATPBjorn Borg : "Après avoir sombré dans la drogue, j'ai dû me...
Bjorn Borg : « Après avoir sombré dans la drogue, j’ai dû me recons­truire. J’ai passé des années à me battre seul, et c’était très dur »

Thomas S
Par Thomas S

-

85

Retraité des courts en 1984 à seule­ment 26 ans, malgré un bref retour en 1991, Bjorn Borg a très mal vécu son après carrière à tel point qu’il a fini par tomber dans la drogue. Une période sombre sur laquelle il est revenu dans une inter­view chez nos confrères de Marca.

« Le problème, c’est que j’ai mis le tennis de côté. J’ai dû me recons­truire après avoir sombré dans la drogue. Et je peux dire que j’avais encore la force mentale néces­saire, la même que lorsque j’étais joueur. Personne ne m’a aidé, à part mes parents. Je suis briè­ve­ment retourné sur les courts de Monte‐Carlo, non pas par envie, mais par besoin de vivre. Si je n’étais pas retourné jouer, je ne serais pas là aujourd’hui, car je n’au­rais pas survécu. J’avais besoin d’un projet, d’un rythme à suivre. J’ai passé des années à me battre seul, et c’était très dur. »

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 15:45

