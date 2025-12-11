AccueilATPStan Wawrinka est incroyable et fait une nouvelle annonce : "Je suis...
ATP

Stan Wawrinka est incroyable et fait une nouvelle annonce : « Je suis très heureux de vous annoncer que je serai de retour pour ce tournoi »

Thomas S
Par Thomas S

-

258
Tennis : Us Open 2023 -

Alors qu’il aura 41 ans le 28 mars prochain, Stan Wawrinka continue de s’accrocher.

Actuel 157e mondial et dans l’at­tente d’une éven­tuelle invi­ta­tion pour l’Open d’Australie, Stan The Man a annoncé sur les réseaux sociaux sa parti­ci­pa­tion à l’ATP 250 de Montpellier prévu du 1 au 8 février 2026. Pour le grand plaisir de ses fans. 

« Bonjour à tous, je suis très heureux de vous annoncer que je serai de retour à Montpellier pour l’Open d’Occitanie. J’espère tous vous voir là‐bas. À bientôt », a déclaré celui qui continue de repousser ses limites et son amour pour ce sport. 

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 14:44

Article précédent
Nick Kyrgios fait passer un message avant d’af­fronter Aryna Sabalenka : « Tous les avis néga­tifs concer­nant la Bataille des Sexes ne font que lui donner plus d’im­por­tance. Installez‐vous confor­ta­ble­ment et profitez du spectacle »
Article suivant
Tiafoe, sûr de lui : « Le circuit est vrai­ment ouvert, comme avant l’ar­rivée de Nadal, Djokovic, Federer. Pour gagner un Grand Chelem, il faut battre deux joueurs (Alcaraz et Sinner) au lieu de trois ou quatre »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.