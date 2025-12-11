Alors qu’il aura 41 ans le 28 mars prochain, Stan Wawrinka continue de s’accrocher.

Actuel 157e mondial et dans l’at­tente d’une éven­tuelle invi­ta­tion pour l’Open d’Australie, Stan The Man a annoncé sur les réseaux sociaux sa parti­ci­pa­tion à l’ATP 250 de Montpellier prévu du 1 au 8 février 2026. Pour le grand plaisir de ses fans.

🤳 Nouvel appel entrant.. C’est Stan Wawrinka ! 😍



Stan The Man sera présent à l’Open Occitanie 2026 🔥

RDV du 1er au 08 février prochain ! 🎟️ Places dispo dès 6€

➡️ https://t.co/eZbOpexjcn pic.twitter.com/gnGJJ74P76 — Open Occitanie (@OpenOccitanie) December 8, 2025

« Bonjour à tous, je suis très heureux de vous annoncer que je serai de retour à Montpellier pour l’Open d’Occitanie. J’espère tous vous voir là‐bas. À bientôt », a déclaré celui qui continue de repousser ses limites et son amour pour ce sport.