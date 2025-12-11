AccueilATPTiafoe, sûr de lui : "Le circuit est vraiment ouvert, comme avant...
Tiafoe, sûr de lui : « Le circuit est vrai­ment ouvert, comme avant l’ar­rivée de Nadal, Djokovic, Federer. Pour gagner un Grand Chelem, il faut battre deux joueurs (Alcaraz et Sinner) au lieu de trois ou quatre »

Thomas S
Par Thomas S

Récemment de passage dans le podcast, Nothing Majors, animé par ses compa­triotes et anciens collègues Isner, Querrey, Johnson et Sock, Frances Tiafoe s’est longue­ment exprimé sur l’état actuel du circuit ATP. 

Et selon lui, à part Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, il n’y a pas vrai­ment de hiérar­chie établie. 

« Le circuit est plutôt ouvert. J’ai l’im­pres­sion que c’est comme avant l’ar­rivée de Rafa [Nadal], Novak [Djokovic], [Roger] Federer et tous ces gars‐là. C’est vrai­ment ouvert. De la troi­sième à la centième place, quand vous voyez le vain­queur de Shanghai [Valentin Vacherot]. C’est une période passion­nante en ce sens, et quand on y pense, à la fin d’un tournoi du Grand Chelem, il faut battre deux joueurs plutôt que trois, et souvent, les quatre joueurs en demi‐finale étaient déjà assurés de leur place. Je pense simple­ment qu’il y a une grande ouver­ture dans le tennis et c’est ce qui m’en­thou­siasme vraiment. »

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 15:15

