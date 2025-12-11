Récemment de passage dans le podcast, Nothing Majors, animé par ses compatriotes et anciens collègues Isner, Querrey, Johnson et Sock, Frances Tiafoe s’est longuement exprimé sur l’état actuel du circuit ATP.
Et selon lui, à part Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, il n’y a pas vraiment de hiérarchie établie.
« Le circuit est plutôt ouvert. J’ai l’impression que c’est comme avant l’arrivée de Rafa [Nadal], Novak [Djokovic], [Roger] Federer et tous ces gars‐là. C’est vraiment ouvert. De la troisième à la centième place, quand vous voyez le vainqueur de Shanghai [Valentin Vacherot]. C’est une période passionnante en ce sens, et quand on y pense, à la fin d’un tournoi du Grand Chelem, il faut battre deux joueurs plutôt que trois, et souvent, les quatre joueurs en demi‐finale étaient déjà assurés de leur place. Je pense simplement qu’il y a une grande ouverture dans le tennis et c’est ce qui m’enthousiasme vraiment. »
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 15:15