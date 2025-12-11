La destin de Rafael Nadal semblait vrai­ment tout tracé.

Quelques années avant de remporter à cinq reprises la Coupe Davis avec l’Espagne, l’homme aux 14 Roland‐Garros avait eu l’hon­neur d’être porte‐drapeau lors de la victoire en finale de son pays face à l’Australie en 2000, à Barcelone.

Un moment inou­bliable pour l’in­té­ressé qui a répondu à la publi­ca­tion du compte Twitter de la Coupe Davis avec un émoti­cône regar­dant avec des yeux loin­tain mais tendre cette époque où il n’était encore qu’un gamin rêvant de succès.