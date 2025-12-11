La destin de Rafael Nadal semblait vraiment tout tracé.
Quelques années avant de remporter à cinq reprises la Coupe Davis avec l’Espagne, l’homme aux 14 Roland‐Garros avait eu l’honneur d’être porte‐drapeau lors de la victoire en finale de son pays face à l’Australie en 2000, à Barcelone.
Un moment inoubliable pour l’intéressé qui a répondu à la publication du compte Twitter de la Coupe Davis avec un émoticône regardant avec des yeux lointain mais tendre cette époque où il n’était encore qu’un gamin rêvant de succès.
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 13:40