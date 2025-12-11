Lors de son podcast avec ses « amis » Isner, Querrey et Sock, Steve est revenu sur la seule fois où il a affronté la légende Rafael Nadal.
« J’avais une peur terrible de perdre 0–0 et d’être humilié. Mon seul objectif ce jour‐là était d’éviter une catastrophe. Heureusement, j’ai gagné le premier jeu, ce qui m’a calmé. Parce que si on est mené 4–0, 5–0, et qu’on perd le premier set 6–0, la panique commence à s’installer. J’avais très peur, contrairement à lui. Mon slice ne l’a pas vraiment inquiété ce jour‐là »
