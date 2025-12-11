Lors de son podcast avec ses « amis » Isner, Querrey et Sock, Steve est revenu sur la seule fois où il a affronté la légende Rafael Nadal.

« J’avais une peur terrible de perdre 0–0 et d’être humilié. Mon seul objectif ce jour‐là était d’éviter une catas­trophe. Heureusement, j’ai gagné le premier jeu, ce qui m’a calmé. Parce que si on est mené 4–0, 5–0, et qu’on perd le premier set 6–0, la panique commence à s’ins­taller. J’avais très peur, contrai­re­ment à lui. Mon slice ne l’a pas vrai­ment inquiété ce jour‐là »