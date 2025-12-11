Si Novak prend du bon temps en famille et qu’Alcaraz continue sa tournée trop clownesque, Jannik Sinner est déjà sur les courts et il ne fait pas semblant. Sans faire de raccourci, on a quand même l’impression que l’Italien place sa préparation au bon endroit plutôt que faire des opérations de communication.
immagino che ci stiamo preparando per affrontare la leg americana e asiatica con il 300% di umidità e 40 gradi all’ombra pic.twitter.com/qzecE6xq0B— angela☾ (@mamacita1204) December 10, 2025
Visiblement l’agent de Jannik n’est pas dans le même « trip » que celui d’Alcaraz. Et si les exhibitions ne sont pas un danger, vu l’engagement de l’Espagnol cela puise un peu d’énergie…
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 09:45