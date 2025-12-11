Si Novak prend du bon temps en famille et qu’Alcaraz continue sa tournée trop clow­nesque, Jannik Sinner est déjà sur les courts et il ne fait pas semblant. Sans faire de raccourci, on a quand même l’im­pres­sion que l’Italien place sa prépa­ra­tion au bon endroit plutôt que faire des opéra­tions de communication.

imma­gino che ci stiamo prepa­rando per affron­tare la leg ameri­cana e asia­tica con il 300% di umidità e 40 gradi all’ombra pic.twitter.com/qzecE6xq0B — angela☾ (@mamacita1204) December 10, 2025

Visiblement l’agent de Jannik n’est pas dans le même « trip » que celui d’Alcaraz. Et si les exhi­bi­tions ne sont pas un danger, vu l’en­ga­ge­ment de l’Espagnol cela puise un peu d’énergie…