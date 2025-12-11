AccueilLe blog de la rédac'Sinner déjà au taquet, ses rivaux préfèrent s'amuser, tout est dit !
Sinner déjà au taquet, ses rivaux préfèrent s’amuser, tout est dit !

Si Novak prend du bon temps en famille et qu’Alcaraz continue sa tournée trop clow­nesque, Jannik Sinner est déjà sur les courts et il ne fait pas semblant. Sans faire de raccourci, on a quand même l’im­pres­sion que l’Italien place sa prépa­ra­tion au bon endroit plutôt que faire des opéra­tions de communication. 

Visiblement l’agent de Jannik n’est pas dans le même « trip » que celui d’Alcaraz. Et si les exhi­bi­tions ne sont pas un danger, vu l’en­ga­ge­ment de l’Espagnol cela puise un peu d’énergie…

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 09:45

