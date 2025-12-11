Lors d’une prise de paroles chez son partenaire Mercedes Benz, Roger a glissé des conseils clés pour les futurs champions, et comme d’habitude le Suisse a parlé de créativité et de plaisir. Il faut dire que dans ce domaine, c’est un vrai maestro !
« Mon conseil aux aspirants professionnels est de persévérer. Visez les étoiles, conquérez la lune, soyez audacieux, travaillez dur, amusez‐vous, mais rappelez‐vous que c’est un combat et que parfois, vous devrez reculer d’un pas ou deux », a déclaré Federer lors de la conférence Mercedes‐Benz »
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 10:50