Federer se prend déjà pour un coach : « Rappelez‐vous que c’est un combat et que parfois, vous devrez reculer d’un pas ou deux »

Lors d’une prise de paroles chez son parte­naire Mercedes Benz, Roger a glissé des conseils clés pour les futurs cham­pions, et comme d’ha­bi­tude le Suisse a parlé de créa­ti­vité et de plaisir. Il faut dire que dans ce domaine, c’est un vrai maestro ! 

« Mon conseil aux aspi­rants profes­sion­nels est de persé­vérer. Visez les étoiles, conquérez la lune, soyez auda­cieux, travaillez dur, amusez‐vous, mais rappelez‐vous que c’est un combat et que parfois, vous devrez reculer d’un pas ou deux », a déclaré Federer lors de la confé­rence Mercedes‐Benz »

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 10:50

