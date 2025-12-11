Lors d’une prise de parole pour son parte­naire, Mercedes Benz, Roger Federer a glissé quelques conseils clés pour les futurs cham­pions. Et comme d’ha­bi­tude, le Suisse a parlé de créa­ti­vité et de plaisir.

Roger Federer’s Advice to New Gen



“My advice for up‐and‐coming pros is to strive. Shoot for the stars, land on the moon, go for it, work hard, enjoy your­self, but really know it’s going to be a battle & you’re going to some­times take one or two steps back”



🎥: Mercedes, Story10 pic.twitter.com/U7QXJIlYLq — TennisONE App (@TennisONEApp) December 11, 2025

« Mon conseil aux aspi­rants profes­sion­nels est de persé­vérer. Visez les étoiles, conquérez la lune, soyez auda­cieux, travaillez dur, amusez‐vous, mais rappelez‐vous que c’est un combat et que parfois, vous devrez reculer d’un pas ou deux », a déclaré Federer lors de la confé­rence Mercedes‐Benz.