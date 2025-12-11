Lors d’une prise de parole pour son partenaire, Mercedes Benz, Roger Federer a glissé quelques conseils clés pour les futurs champions. Et comme d’habitude, le Suisse a parlé de créativité et de plaisir.
“My advice for up‐and‐coming pros is to strive. Shoot for the stars, land on the moon, go for it, work hard, enjoy yourself, but really know it’s going to be a battle & you’re going to sometimes take one or two steps back”
« Mon conseil aux aspirants professionnels est de persévérer. Visez les étoiles, conquérez la lune, soyez audacieux, travaillez dur, amusez‐vous, mais rappelez‐vous que c’est un combat et que parfois, vous devrez reculer d’un pas ou deux », a déclaré Federer lors de la conférence Mercedes‐Benz.
Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 10:50