ATP - WTA

Le conseil précieux de Roger Federer à la nouvelle géné­ra­tion : « Rappelez‐vous d’une chose… »

Jean Muller
Par Jean Muller

Lors d’une prise de parole pour son parte­naire, Mercedes Benz, Roger Federer a glissé quelques conseils clés pour les futurs cham­pions. Et comme d’ha­bi­tude, le Suisse a parlé de créa­ti­vité et de plaisir. 

« Mon conseil aux aspi­rants profes­sion­nels est de persé­vérer. Visez les étoiles, conquérez la lune, soyez auda­cieux, travaillez dur, amusez‐vous, mais rappelez‐vous que c’est un combat et que parfois, vous devrez reculer d’un pas ou deux », a déclaré Federer lors de la confé­rence Mercedes‐Benz.

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 10:50

