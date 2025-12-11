Aryna est vrai­ment excep­tion­nelle. Moderne, joyeuse, elle a répondu aux ques­tions de Jimmy Fallon au Tonight Show et elle a encore fait le « spec­tacle » au sujet de la fameuse bataille des sexes face à Nick Kyrgios prévue fin décembre.

« J’aime me lancer des défis, et jouer contre un athlète masculin, contre Nick, c’est un défi de taille. On fait passer le tennis à la vitesse supé­rieure. La visi­bi­lité qu’il a déjà est incroyable ; telle­ment de gens vien­dront nous voir. C’est un moment histo­rique, mais on le fait avant tout pour le plaisir, pour contri­buer à l’essor du tennis. Ce sera un match de très haut niveau, et je vais le battre à coup sûr. Vous n’ima­ginez pas à quel point il est stressé. Je ne peux que gagner ; j’ai vrai­ment hâte d’y être. »