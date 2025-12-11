AccueilATPSteve Johnson sur son seul duel face à Nadal : "J'avais une...
ATP

Steve Johnson sur son seul duel face à Nadal : « J’avais une peur terrible de perdre 0–0 et d’être humilié. Mon seul objectif ce jour‐là était d’éviter une catastrophe »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

116
Tennis - Roland Garros 2022 -

Lors de son podcast avec ses « amis » Isner, Querrey et Sock, Steve est revenu sur la seule fois où il a affronté la légende Rafael Nadal.

« J’avais une peur terrible de perdre 0–0 et d’être humilié. Mon seul objectif ce jour‐là était d’éviter une catas­trophe. Heureusement, j’ai gagné le premier jeu, ce qui m’a calmé. Parce que si on est mené 4–0, 5–0, et qu’on perd le premier set 6–0, la panique commence à s’ins­taller. J’avais très peur, contrai­re­ment à lui. Mon slice ne l’a pas vrai­ment inquiété ce jour‐là »

Publié le jeudi 11 décembre 2025 à 11:23

