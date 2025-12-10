Si Serena Williams a rapidement démenti un éventuel retour sur le circuit en 2026, l’annonce de sa réintégration au programme antidopage de l’ITIA continue de faire parler.
Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Sportskeeda, John Isner a estimé que sa compatriote de 44 ans voulait simplement se laisser le choix.
« C’est Serena Williams, n’est‐ce pas ? Elle est toujours sous les feux de la rampe. Pourquoi se soumettre à nouveau aux contrôles antidopage ? Je ne dis pas qu’elle va forcément revenir, mais peut‐être qu’elle laisse simplement la porte ouverte à un éventuel retour sous une forme ou une autre. Peut‐être juste en double. Qui sait ? Je pense que pour elle, c’était plutôt : ‘Bon, si je décide de revenir, c’est possible.’ Je suis de retour dans le programme de dépistage antidopage. Cela ne signifie pas que je reviens définitivement, mais j’ai cette possibilité. Elle met simplement les choses en place au cas où elle voudrait revenir. »
Pour rappel, Serena Williams a disputé son dernier match lors de l’US Open 2022, sans jamais vouloir parler de « retraite » depuis.
