Si Serena Williams a rapi­de­ment démenti un éven­tuel retour sur le circuit en 2026, l’annonce de sa réin­té­gra­tion au programme anti­do­page de l’ITIA continue de faire parler.

Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par Sportskeeda, John Isner a estimé que sa compa­triote de 44 ans voulait simple­ment se laisser le choix.

« C’est Serena Williams, n’est‐ce pas ? Elle est toujours sous les feux de la rampe. Pourquoi se soumettre à nouveau aux contrôles anti­do­page ? Je ne dis pas qu’elle va forcé­ment revenir, mais peut‐être qu’elle laisse simple­ment la porte ouverte à un éven­tuel retour sous une forme ou une autre. Peut‐être juste en double. Qui sait ? Je pense que pour elle, c’était plutôt : ‘Bon, si je décide de revenir, c’est possible.’ Je suis de retour dans le programme de dépis­tage anti­do­page. Cela ne signifie pas que je reviens défi­ni­ti­ve­ment, mais j’ai cette possi­bi­lité. Elle met simple­ment les choses en place au cas où elle voudrait revenir. »

Pour rappel, Serena Williams a disputé son dernier match lors de l’US Open 2022, sans jamais vouloir parler de « retraite » depuis.