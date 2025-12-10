Interrogé par Tennis365, l’ancien numéro 8 mondial, Marcos Baghdatis, a réagi aux critiques de nombreux joueurs, parmi lesquels Carlos Alcaraz, sur le calendrier jugé « surchargé ».
« Je pense vraiment que le calendrier est un problème. Mais je déteste que les joueurs s’en plaignent. Et la raison pour laquelle je déteste qu’ils s’en plaignent, ce n’est pas parce qu’ils se plaignent, c’est parce qu’ils ont un syndicat, ils ont une association, ils ont maintenant la PTPA, créée par Djokovic et Pospisil, qui est là et qui se bat pour eux. Leur voix est très forte et ils peuvent s’adresser à la PTPA, discuter avec eux et trouver des moyens d’améliorer les choses. À notre époque, nous n’avions pas cette association, donc nous pouvions nous plaindre autant que nous le voulions, personne ne nous écoutait. Mais aujourd’hui, ils l’ont. Et c’est là que je ne comprends pas les joueurs. Ils ont tout ce qu’il faut pour pouvoir négocier avec les circuits et les tournois. Mais ils ne le font pas, ils se contentent de se plaindre dans les médias. »
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 13:29