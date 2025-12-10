Interrogé par Tennis365, l’an­cien numéro 8 mondial, Marcos Baghdatis, a réagi aux critiques de nombreux joueurs, parmi lesquels Carlos Alcaraz, sur le calen­drier jugé « surchargé ».

« Je pense vrai­ment que le calen­drier est un problème. Mais je déteste que les joueurs s’en plaignent. Et la raison pour laquelle je déteste qu’ils s’en plaignent, ce n’est pas parce qu’ils se plaignent, c’est parce qu’ils ont un syndicat, ils ont une asso­cia­tion, ils ont main­te­nant la PTPA, créée par Djokovic et Pospisil, qui est là et qui se bat pour eux. Leur voix est très forte et ils peuvent s’adresser à la PTPA, discuter avec eux et trouver des moyens d’amé­liorer les choses. À notre époque, nous n’avions pas cette asso­cia­tion, donc nous pouvions nous plaindre autant que nous le voulions, personne ne nous écou­tait. Mais aujourd’hui, ils l’ont. Et c’est là que je ne comprends pas les joueurs. Ils ont tout ce qu’il faut pour pouvoir négo­cier avec les circuits et les tour­nois. Mais ils ne le font pas, ils se contentent de se plaindre dans les médias. »