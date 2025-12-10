Ancien capi­taine de la Team Europe, Bjorn Borg a côtoyé Carlos Alcaraz lors de la Laver Cup à Berlin en 2024.

Lors d’une inter­view accordée à Marca, à l’oc­ca­sion de la sortie de son auto­bio­gra­phie, la légende suédoise est revenu sur l’im­pres­sion que lui a laissée l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« C’est un joueur et une personne incroyable. On se sent très à l’aise à ses côtés. Tout le monde l’aime. J’ai été surpris de voir à quel point c’est un type sympa. Sa façon de jouer… Pour moi, c’est celui qui se déplace le plus rapi­de­ment sur un court. Sa person­na­lité m’a impres­sionné et je lui souhaite le meilleur. »