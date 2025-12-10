Ancien capitaine de la Team Europe, Bjorn Borg a côtoyé Carlos Alcaraz lors de la Laver Cup à Berlin en 2024.
Lors d’une interview accordée à Marca, à l’occasion de la sortie de son autobiographie, la légende suédoise est revenu sur l’impression que lui a laissée l’actuel numéro 1 mondial.
« C’est un joueur et une personne incroyable. On se sent très à l’aise à ses côtés. Tout le monde l’aime. J’ai été surpris de voir à quel point c’est un type sympa. Sa façon de jouer… Pour moi, c’est celui qui se déplace le plus rapidement sur un court. Sa personnalité m’a impressionné et je lui souhaite le meilleur. »
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 12:49