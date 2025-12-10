Lors des innombrables podcast qui existent maintenant sur la toile, il y a des discussions qui sont riches d’anecdotes surtout quand ce sont des grands champions qui sont au micro.
C’est ce qui est arrivé dernièrement avec Andy Roddick. L’Américain est revenu sur un épisode qui a changé sa vie de joueur même si sur le coup il a été un peu supris et déstatbilisé.
« Je me souviens d’une tournée avec André Agassi. C’est là où j’ai compris que les grands champions ont cette capacité à prendre quelque chose qui semble vraiment stressant ou difficile et à l’exprimer en termes très simples. Une fois, nous étions en Australie, et il faisait une chaleur étouffante dehors, comme dans un sèche‐cheveux. Il faisait 60°C sur le court, le vent soufflait, c’était tout simplement insupportable. Et donc je suis dans la salle d’entraînement. Je déconne un peu, je m’amuse. Les gars entrent et André est dans un coin, il ne dit pas grand‐chose, il discute avec quelqu’un. Je parle, la personne s’en va, et André me dit : « Mec, c’est la troisième personne à qui tu parles de la chaleur qu’il fait. T’es vraiment un connard ». Je lui réponds calmement : « Qu’est‐ce que tu veux dire ? Tu as raison, mais pourquoi ? » Et il me dit : « Tu es assis là à te plaindre. Combien de personnes dans le monde doivent être meilleures qu’une personne par jour dans son travail ? » »
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 10:50