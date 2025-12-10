Lors des innom­brables podcast qui existent main­te­nant sur la toile, il y a des discus­sions qui sont riches d’anec­dotes surtout quand ce sont des grands cham­pions qui sont au micro.

C’est ce qui est arrivé derniè­re­ment avec Andy Roddick. L’Américain est revenu sur un épisode qui a changé sa vie de joueur même si sur le coup il a été un peu supris et déstatbilisé.

« Je me souviens d’une tournée avec André Agassi. C’est là où j’ai compris que les grands cham­pions ont cette capa­cité à prendre quelque chose qui semble vrai­ment stres­sant ou diffi­cile et à l’ex­primer en termes très simples. Une fois, nous étions en Australie, et il faisait une chaleur étouf­fante dehors, comme dans un sèche‐cheveux. Il faisait 60°C sur le court, le vent souf­flait, c’était tout simple­ment insup­por­table. Et donc je suis dans la salle d’en­traî­ne­ment. Je déconne un peu, je m’amuse. Les gars entrent et André est dans un coin, il ne dit pas grand‐chose, il discute avec quel­qu’un. Je parle, la personne s’en va, et André me dit : « Mec, c’est la troi­sième personne à qui tu parles de la chaleur qu’il fait. T’es vrai­ment un connard ». Je lui réponds calme­ment : « Qu’est‐ce que tu veux dire ? Tu as raison, mais pour­quoi ? » Et il me dit : « Tu es assis là à te plaindre. Combien de personnes dans le monde doivent être meilleures qu’une personne par jour dans son travail ? » »