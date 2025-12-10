AccueilExhibitionKyrgios évoque une défaite face à Sabalenka : "Je donnerai tout sur...
Exhibition

Kyrgios évoque une défaite face à Sabalenka : « Je donnerai tout sur le court. Si je perds, ce sera peut‐être le moment de prendre la déci­sion de raccro­cher ma raquette définitivement »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

115

C’est une vraie surprise, Nick imagine la possi­bi­lité d’une issue défa­vo­rable lors de son duel face à Sabalenka qui aura lieu le 28 Décembre à Dubaï. On rappelle que pour ce match le tennis de Sabalenka sera plus petit de 9%.

« J’ai traversé des moments diffi­ciles dans ma carrière. Je connais Aryna et je sais qu’elle a une confiance absolue en ses capa­cités, qu’elle joue contre moi, Coco Gauff ou n’im­porte qui d’autre. Je sais parfai­te­ment qu’elle est une joueuse redou­table. Je donnerai tout sur le court. Je serai très attentif à ses points forts. Bien sûr, j’ai connu des défaites diffi­ciles, mais comme vous l’avez dit, si je perds, ce sera peut‐être la déci­sion de raccro­cher ma raquette définitivement »

Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 09:22

Article précédent
Tiafoe ose y croire : « Je pense toujours qu’Alcaraz et Sinner ne sont pas invin­cibles. Je dois le penser »
Article suivant
Tommy Paul : « On se plaint toujours que la saison est trop longue et que le circuit devrait s’ar­rêter après l’US Open, et c’est plus ou moins ce que j’ai fait »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.