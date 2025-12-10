C’est une vraie surprise, Nick imagine la possibilité d’une issue défavorable lors de son duel face à Sabalenka qui aura lieu le 28 Décembre à Dubaï. On rappelle que pour ce match le tennis de Sabalenka sera plus petit de 9%.
« J’ai traversé des moments difficiles dans ma carrière. Je connais Aryna et je sais qu’elle a une confiance absolue en ses capacités, qu’elle joue contre moi, Coco Gauff ou n’importe qui d’autre. Je sais parfaitement qu’elle est une joueuse redoutable. Je donnerai tout sur le court. Je serai très attentif à ses points forts. Bien sûr, j’ai connu des défaites difficiles, mais comme vous l’avez dit, si je perds, ce sera peut‐être la décision de raccrocher ma raquette définitivement »
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 09:22