C’est une vraie surprise, Nick imagine la possi­bi­lité d’une issue défa­vo­rable lors de son duel face à Sabalenka qui aura lieu le 28 Décembre à Dubaï. On rappelle que pour ce match le tennis de Sabalenka sera plus petit de 9%.

« J’ai traversé des moments diffi­ciles dans ma carrière. Je connais Aryna et je sais qu’elle a une confiance absolue en ses capa­cités, qu’elle joue contre moi, Coco Gauff ou n’im­porte qui d’autre. Je sais parfai­te­ment qu’elle est une joueuse redou­table. Je donnerai tout sur le court. Je serai très attentif à ses points forts. Bien sûr, j’ai connu des défaites diffi­ciles, mais comme vous l’avez dit, si je perds, ce sera peut‐être la déci­sion de raccro­cher ma raquette définitivement »