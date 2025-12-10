L’Américain a évoqué sa prépa­ra­tion pour 2026, et surtout celui d’un calen­drier qui selon lui devrait s’ar­rêter plus tôt.

« En tant que joueurs de tennis, on se plaint toujours que la saison est trop longue et que le circuit devrait s’ar­rêter après l’US Open, et c’est plus ou moins ce que j’ai fait. Croyez‐moi, ce n’est pas si terrible ! La plupart des autres sports font un excellent travail en donnant à leurs athlètes le temps de se muscler et de se préparer à une saison éprou­vante. Ces dernières semaines, ces derniers mois, ont été vrai­ment béné­fiques pour ça. J’ai l’im­pres­sion d’avoir réussi à mettre en place une bonne routine, et je veux arriver en Australie en pleine forme pour le reste de l’année »