AccueilATPTommy Paul : "On se plaint toujours que la saison est trop...
ATP

Tommy Paul : « On se plaint toujours que la saison est trop longue et que le circuit devrait s’ar­rêter après l’US Open, et c’est plus ou moins ce que j’ai fait »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

35

L’Américain a évoqué sa prépa­ra­tion pour 2026, et surtout celui d’un calen­drier qui selon lui devrait s’ar­rêter plus tôt. 

« En tant que joueurs de tennis, on se plaint toujours que la saison est trop longue et que le circuit devrait s’ar­rêter après l’US Open, et c’est plus ou moins ce que j’ai fait. Croyez‐moi, ce n’est pas si terrible ! La plupart des autres sports font un excellent travail en donnant à leurs athlètes le temps de se muscler et de se préparer à une saison éprou­vante. Ces dernières semaines, ces derniers mois, ont été vrai­ment béné­fiques pour ça. J’ai l’im­pres­sion d’avoir réussi à mettre en place une bonne routine, et je veux arriver en Australie en pleine forme pour le reste de l’année »

Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 09:50

Article précédent
Kyrgios évoque une défaite face à Sabalenka : « Je donnerai tout sur le court. Si je perds, ce sera peut‐être le moment de prendre la déci­sion de raccro­cher ma raquette définitivement »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.