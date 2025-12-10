L’Américain a évoqué sa préparation pour 2026, et surtout celui d’un calendrier qui selon lui devrait s’arrêter plus tôt.
« En tant que joueurs de tennis, on se plaint toujours que la saison est trop longue et que le circuit devrait s’arrêter après l’US Open, et c’est plus ou moins ce que j’ai fait. Croyez‐moi, ce n’est pas si terrible ! La plupart des autres sports font un excellent travail en donnant à leurs athlètes le temps de se muscler et de se préparer à une saison éprouvante. Ces dernières semaines, ces derniers mois, ont été vraiment bénéfiques pour ça. J’ai l’impression d’avoir réussi à mettre en place une bonne routine, et je veux arriver en Australie en pleine forme pour le reste de l’année »
Publié le mercredi 10 décembre 2025 à 09:50