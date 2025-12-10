AccueilWTASabalenka détruit Kostyuk au sujet de son taux de testostérone : "Elle...
Sabalenka détruit Kostyuk au sujet de son taux de testo­sté­rone : « Elle a proba­ble­ment plus de muscles que moi, elle a l’air en forme et forte, et ce n’est pas le cas dans tous les matchs qu’elle a perdus contre les meilleures joueuses »

Il y a un mois la joueuse ukrai­nienne qui répon­dait à une inter­view chez non confrères de Tennis365.com s’était un peu emballée au sujet d’Aryna Sabalenka expli­quant qu’elle avait plus de « testo­sté­rone » que les autres joueuses. Revenant sur le sujet à l’oc­ca­sion d’une émis­sion de télé orga­nisé pour sa bataille des sexes face à Kyrgios, la numéro 1 mondiale a recadré assez clai­re­ment sa collègue de travail »

« C’est telle­ment drôle que nous parlions même des commen­taires de Marta Kostyuk, mais tout ce que j’en­tends ici, ce sont des excuses, et c’est en fait assez drôle parce que c’est une fille forte. Elle a proba­ble­ment plus de muscles que moi, elle a l’air en forme et forte, et ce n’est pas le cas dans tous les matchs qu’elle a perdus contre les meilleures joueuses »

