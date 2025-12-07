Dans des propos relayés par Punto de Break, Nick Kyrgios est revenu sur sa défaite contre Novak Djokovic en finale de Wimbledon 2022.

« Je ne pense pas que j’au­rais pu mieux jouer lors de cette finale à Wimbledon. J’ai donné le meilleur de moi‐même, mais il a cassé mon service alors que je menais 40–0, ce qui est incroyable sur gazon. À chaque fois qu’il y avait un point impor­tant, il était là, toujours concentré. Je pense que si cette finale avait été contre Nadal, j’au­rais mieux joué. »