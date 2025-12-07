AccueilATPSam Querrey, ex-11e mondial : "Il y a un gars sur le...
Sam Querrey, ex‐11e mondial : « Il y a un gars sur le circuit que je déteste abso­lu­ment. Il ne sait pas néces­sai­re­ment que je le déteste, mais c’est un crétin »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

58

Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dans lequel inter­viennent notam­ment John Isner, Jack Sock, Steve Johnson et Sam Querrey, ce dernier a admis qu’il « détes­tait » un joueur sur le circuit, mais sans donner de nom. 

« Il y a un gars que je déteste abso­lu­ment. Mais je ne peux pas le dire main­te­nant… il joue toujours. Il ne sait pas néces­sai­re­ment que je le déteste, mais c’est un crétin », a déclaré le 11e joueur mondial en 2018, retraité depuis 2022. 

L’un des nombreux secrets du circuit…

Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 15:29

