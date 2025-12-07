Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dans lequel inter­viennent notam­ment John Isner, Jack Sock, Steve Johnson et Sam Querrey, ce dernier a admis qu’il « détes­tait » un joueur sur le circuit, mais sans donner de nom.

« Il y a un gars que je déteste abso­lu­ment. Mais je ne peux pas le dire main­te­nant… il joue toujours. Il ne sait pas néces­sai­re­ment que je le déteste, mais c’est un crétin », a déclaré le 11e joueur mondial en 2018, retraité depuis 2022.

L’un des nombreux secrets du circuit…