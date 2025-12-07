AccueilATPRuud sur Alcaraz et Sinner : "C'est parfois un peu agaçant"
Ruud sur Alcaraz et Sinner : « C’est parfois un peu agaçant »

Baptiste Mulatier

Depuis Londres où il a parti­cipé à une étape de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, Casper Ruud a évoqué avec honnê­teté la domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« On a l’im­pres­sion de les avoir mis sur la défen­sive, mais en un clin d’œil, ils repassent à l’of­fen­sive. Leur progres­sion est vrai­ment impres­sion­nante, voire parfois un peu agaçante, mais il faut l’ac­cepter et faire mieux pour les battre », a déclaré le triple fina­liste en Grand Chelem et actuel 12e mondial lors d’une inter­view accordée à Tennis365.

Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 17:48

