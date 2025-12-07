Depuis Londres où il a participé à une étape de l’UTS, l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou, Casper Ruud a évoqué avec honnêteté la domination sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« On a l’impression de les avoir mis sur la défensive, mais en un clin d’œil, ils repassent à l’offensive. Leur progression est vraiment impressionnante, voire parfois un peu agaçante, mais il faut l’accepter et faire mieux pour les battre », a déclaré le triple finaliste en Grand Chelem et actuel 12e mondial lors d’une interview accordée à Tennis365.
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 17:48