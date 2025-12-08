Forcément le récent parcours de Tsitispas n’enchante pas l’ancien joueur chypriote. Interroge par nos collègues de Tennis365, Marcos a donc évoqué le sujet avec beaucoup de franchise d’autant qu’il a connu lui aussi dans sa carrière des hauts et des bas.
« C’est très difficile, de l’extérieur, quand on ne sait pas ce qui se passe à l’intérieur, de dire ce qu’il doit faire. C’est certain. Je pense que c’est surtout une question de prise de décision. Et s’il peut retrouver son niveau d’antan, le top 10 mondial ? Bien sûr qu’il le peut. J’en suis toujours convaincu. Mais bien sûr, ce sont toutes les décisions et les choses que vous devez faire pour y parvenir qui sont importantes. D’après mon expérience en tant qu’ancien joueur de tennis professionnel, je suggérerais peut‐être de revenir à l’essentiel. Recommencez à zéro. Repartez de zéro, acceptez votre situation actuelle et construisez à partir de là »
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 09:28