Marcos Baghdatis connait la méthode pour que Tsitsipas signe un come‐back : « Je suggé­re­rais peut‐être de revenir à l’es­sen­tiel. Recommencez à zéro. Repartez de zéro, d’ac­cepter la situa­tion actuelle et de construire à partir de là »

Forcément le récent parcours de Tsitispas n’en­chante pas l’an­cien joueur chypriote. Interroge par nos collègues de Tennis365, Marcos a donc évoqué le sujet avec beau­coup de fran­chise d’au­tant qu’il a connu lui aussi dans sa carrière des hauts et des bas.

« C’est très diffi­cile, de l’ex­té­rieur, quand on ne sait pas ce qui se passe à l’in­té­rieur, de dire ce qu’il doit faire. C’est certain. Je pense que c’est surtout une ques­tion de prise de déci­sion. Et s’il peut retrouver son niveau d’antan, le top 10 mondial ? Bien sûr qu’il le peut. J’en suis toujours convaincu. Mais bien sûr, ce sont toutes les déci­sions et les choses que vous devez faire pour y parvenir qui sont impor­tantes. D’après mon expé­rience en tant qu’an­cien joueur de tennis profes­sionnel, je suggé­re­rais peut‐être de revenir à l’es­sen­tiel. Recommencez à zéro. Repartez de zéro, acceptez votre situa­tion actuelle et construisez à partir de là »

Publié le lundi 8 décembre 2025 à 09:28

