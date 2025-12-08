Dans un message posté sur Instagram, Caroline Garcia dévoile le fait qu’elle a refusé un chèque de 270.000 dollars de la part d’uns ociété de paris spor­tifs qui voulait spnso­riser son émission.

Caroline Garcia reveals why she turned down lucra­tive $270,00 spon­sor­ship offer for her podcast https://t.co/bB6Qrb3TVc pic.twitter.com/4JpdmjbrK4 — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) December 8, 2025

Comme elle l’ex­plique, ce n’est pas elle qui allait permettre à ce genre d’ac­ti­vité d’avoir de la visi­bi­lité notam­ment sur un podcast qui aborde très souvent les sujets de la santé mental et de la pres­sion, pres­sion souvent liée par les compor­te­ments odieux de certains parieurs.

Après son podcast doit aussi réel­le­ment fonc­tionné car peu de plates formes peuvent se vanter d’avoir une propo­si­tion de ce type car les sites de paris spor­tifs ne sont pas géné­ra­le­ment gené­reux se conten­tant pour la plupart de faire des systèmes d’affiliation.