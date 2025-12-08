AccueilATPCaroline Garcia ne veut pas d'argent sale et refuse 250.000 euros
Caroline Garcia ne veut pas d’argent sale et refuse 250.000 euros

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Dans un message posté sur Instagram, Caroline Garcia dévoile le fait qu’elle a refusé un chèque de 270.000 dollars de la part d’uns ociété de paris spor­tifs qui voulait spnso­riser son émission. 

Comme elle l’ex­plique, ce n’est pas elle qui allait permettre à ce genre d’ac­ti­vité d’avoir de la visi­bi­lité notam­ment sur un podcast qui aborde très souvent les sujets de la santé mental et de la pres­sion, pres­sion souvent liée par les compor­te­ments odieux de certains parieurs.

Après son podcast doit aussi réel­le­ment fonc­tionné car peu de plates formes peuvent se vanter d’avoir une propo­si­tion de ce type car les sites de paris spor­tifs ne sont pas géné­ra­le­ment gené­reux se conten­tant pour la plupart de faire des systèmes d’affiliation.

Publié le lundi 8 décembre 2025 à 08:22

