Dans un message posté sur Instagram, Caroline Garcia dévoile le fait qu’elle a refusé un chèque de 270.000 dollars de la part d’uns ociété de paris sportifs qui voulait spnsoriser son émission.
Comme elle l’explique, ce n’est pas elle qui allait permettre à ce genre d’activité d’avoir de la visibilité notamment sur un podcast qui aborde très souvent les sujets de la santé mental et de la pression, pression souvent liée par les comportements odieux de certains parieurs.
Après son podcast doit aussi réellement fonctionné car peu de plates formes peuvent se vanter d’avoir une proposition de ce type car les sites de paris sportifs ne sont pas généralement genéreux se contentant pour la plupart de faire des systèmes d’affiliation.
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 08:22