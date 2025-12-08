AccueilWTAElena Vesnina ose évoquer les méthodes de Vukov pour expliquer le renouveau...
Elena Vesnina ose évoquer les méthodes de Vukov pour expli­quer le renou­veau de Rybakina : « Tu es sur le court. Tu gagnes, allez, tu es une machine, tu travailles ! »

Par Jean Muller

Evincé un temps par la WTA du circuit alors qu’il était encore le coach de Rybakina, le très contro­versé Stephan Vukov a attendu que la tempête se calme pour rede­venir ce qu’il a toujours été, le coach de Rybkina. 

Du coup, le bilan évoqué par l’an­cienne cham­pionne russe le concer­nant risque de faire jaser car pour Elena c’est clai­re­ment grâce à la méthode Vukov que Rybakina est rede­venue une vraie cham­pionne. Pas sur sur Lindsay Davenport soit ravie par cette sortie médiatique..

« Je pense qu’elle s’est apaisée car elle a retrouvé quel­qu’un qui la connaît très bien, qui connaît ses forces et ses faiblesses, et qui sait comment, en quelque sorte, la remo­tiver. Car je pense que Lena, de par son tempé­ra­ment plutôt fleg­ma­tique, peut parfois sembler se replier sur elle‐même et réflé­chir. Et Stefano Vukov sait comment la remettre dans le bon état d’es­prit grâce à ses propres méthodes : « Tu es sur le court. Tu gagnes, allez, tu es une machine, tu travailles ! »

