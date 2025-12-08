Evincé un temps par la WTA du circuit alors qu’il était encore le coach de Rybakina, le très controversé Stephan Vukov a attendu que la tempête se calme pour redevenir ce qu’il a toujours été, le coach de Rybkina.
Du coup, le bilan évoqué par l’ancienne championne russe le concernant risque de faire jaser car pour Elena c’est clairement grâce à la méthode Vukov que Rybakina est redevenue une vraie championne. Pas sur sur Lindsay Davenport soit ravie par cette sortie médiatique..
« Je pense qu’elle s’est apaisée car elle a retrouvé quelqu’un qui la connaît très bien, qui connaît ses forces et ses faiblesses, et qui sait comment, en quelque sorte, la remotiver. Car je pense que Lena, de par son tempérament plutôt flegmatique, peut parfois sembler se replier sur elle‐même et réfléchir. Et Stefano Vukov sait comment la remettre dans le bon état d’esprit grâce à ses propres méthodes : « Tu es sur le court. Tu gagnes, allez, tu es une machine, tu travailles ! »
