Invité spécial du numéro 91 de We Love Tennis Magazine, Guillaume Peyre a bien voulu décrypter ce qui a change dans le tennis depuis qu’il a coaché un certain Richard Gasquet ou encore Marcos Baghdatis.

« Aujourd’hui cela frappe plus fort, beau­coup plus fort. La puis­sance a pris le pas sur la tactique, sur tout le reste. Le service a encore pris plus de place que par le passé et pour­tant j’ai connu des très bons serveurs comme Roger Federer, David Nalbandian, Ivan Ljubicic. On se dit aussi que quand Djokovic va partir, cela va être dur. C’est sur que cela va faire un vide même si ce qu’il arrive encore à réaliser est remar­quable. S’il est en forme, Nole tient encore la « boule ». Après pour parler du circuit actuel, j’ai envie de dire que Jannik Sinner est le Novak Djokovic moderne. Quand à Carlos Alcaraz, il force l’ad­mi­ra­tion, il a tout : la puis­sance, il sait tenir l’échange, il a la main, la finesse après derrière eux tout le monde se ressemble un peu »