Si Serena Williams a rapi­de­ment démenti un éven­tuel retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réin­té­gra­tion au programme anti­do­page de l’ITIA, son ancien coach de longue date, Patrick Mouratoglou, a évoqué cette possi­bi­lité dans le podcast « The Sports Agents », dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Serena est Serena. Il n’y en a qu’une seule dans l’his­toire. Elle a réussi à accom­plir des choses dans le passé que je pensais, et que tout le monde pensait, impos­sibles. Je dirais que rien n’est impos­sible pour elle. Être en parfaite forme physique, ce qui semble être le cas actuel­le­ment, est sans aucun doute un atout majeur. Elle a 44 ans, ce qui est très vieux pour ce sport. Mais d’un autre côté, elle est en parfaite forme physique. »