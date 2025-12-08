Si Serena Williams a rapidement démenti un éventuel retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réintégration au programme antidopage de l’ITIA, son ancien coach de longue date, Patrick Mouratoglou, a évoqué cette possibilité dans le podcast « The Sports Agents », dont les propos sont relayés par Tennis365.
« Serena est Serena. Il n’y en a qu’une seule dans l’histoire. Elle a réussi à accomplir des choses dans le passé que je pensais, et que tout le monde pensait, impossibles. Je dirais que rien n’est impossible pour elle. Être en parfaite forme physique, ce qui semble être le cas actuellement, est sans aucun doute un atout majeur. Elle a 44 ans, ce qui est très vieux pour ce sport. Mais d’un autre côté, elle est en parfaite forme physique. »
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 17:28