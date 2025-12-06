AccueilInsoliteEn 2025, Sabalenka réalise un vrai braquage et s'offre un pactole historique...
InsoliteWTA

En 2025, Sabalenka réalise un vrai braquage et s’offre un pactole historique…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

187

Même si elle est encore assez loin du chiffre de Serena en carrière, Aryna a réalisé une très belle année avec plus de 15 millions de dollars ce qui constitue un nouveau record sur une saison. Il faut dire que les montants des prize money sur tous les tour­nois ne cessent aussi d’augmenter.

Il reste que cette perfor­mance est aussi liée à sa saison où elle a réalisé des prouesses.

Pour aller « cher­cher » Serena, il faudra accu­muler plus de 49 millions dans les années à venir. 

La Biélorusse a donc un beau chal­lenge à relever.

Publié le samedi 6 décembre 2025 à 11:54

Article précédent
« Tu éteins le dicta­phone et il a encore plein de choses à dire. Jamais je n’ai regretté un seul entre­tien avec lui, peu importe les condi­tions. Il a toujours répondu posi­ti­ve­ment » explique Carole Buchard au sujet de Gaël Monfils
Article suivant
Alex de Minaur : « Moi je joue avec une raquette et Mannarino joue avec un bandjo, total respect »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.