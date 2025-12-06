Même si elle est encore assez loin du chiffre de Serena en carrière, Aryna a réalisé une très belle année avec plus de 15 millions de dollars ce qui constitue un nouveau record sur une saison. Il faut dire que les montants des prize money sur tous les tour­nois ne cessent aussi d’augmenter.

With $1️⃣5️⃣,0️⃣0️⃣8️⃣,5️⃣1️⃣9️⃣, Aryna Sabalenka broke the record for MOST PRIZE MONEY IN A SINGLE SEASON IN WTA HISTORY this year. 💰👏🎉



And she now has the second‐most CAREER prize money in WTA history with $45,175,621, after Serena Williams' $94,816,730 — TENNIS (@Tennis) December 5, 2025

Il reste que cette perfor­mance est aussi liée à sa saison où elle a réalisé des prouesses.

Pour aller « cher­cher » Serena, il faudra accu­muler plus de 49 millions dans les années à venir.

La Biélorusse a donc un beau chal­lenge à relever.